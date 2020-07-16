İstanbul'da motosikletli ile kağıt toplayıcısının çarpıştığı kaza kamerada Sefaköy'de cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yoldan ilerleyen kağıt toplayıcısının aracına çarptı.

Sefaköy'de cadde üzerinde seyir halinde olan motosiklet sürücüsü, yoldan ilerleyen kağıt toplayıcısının aracına çarptı. Metrelerce yerde sürüklenen ve yaralanan motosikletli toplayıcıya sert tepki gösterirken, kaza anı ise kask kameralarına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz 5 Temmuz Pazar günü gece saatlerinde Küçükçekmece Sefaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletliyle eve dönmek üzere yola koyulan Buğra A, cadde üzerinde seyrettiği esnada kağıt toplayıcının yoldan ilerlediğini gördü. Sürücü korna çalmasına rağmen yoldan çekilmeyen toplayıcıyla çarpıştı. Çarpışma sonucu kontrolden çıkan motosikletten düşerek yere savrulan Buğra A, yerde metrelerce sürüklenerek yaralandı. Kazanın ardından hafif yaralanan ve bir süre sonra ayağa kalkan sürücü, toplayıcıya sert tepki gösterdi. Motosikletli Buğra A. kask kamerasına yansıyan kaza anını sosyal medyada paylaştı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA