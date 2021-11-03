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İstanbul'da motosiklet ve scooter denetimi yapıldı

AA / Metin Tokgöz - Haberler | Güncel
İstanbul'da motosiklet ve scooter denetimi yapıldı

İstanbul'da motosiklet sürücüleri ve elektrikli scooter kullananlar denetlendi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da motosiklet sürücüleri ve elektrikli scooter kullananlar denetlendi.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde kurulan uygulama noktalarında, motosiklet sürücüleri ve elektrikli scooter kullananları durdurarak denetim gerçekleştirdi.

Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki denetimde, yaya kaldırımını kullanan motosiklet sürücüleri ile scooter kullanıcılarına 314 lira para cezası uygulandı.

Yaya kaldırımını kullanan ve cezai işlem uygulanan scooter kullanıcısı Erman Burmalı, yaya kaldırımını kullanmalarının yasak olmadığını savunarak, kendilerinin bilgilendirilmesi gerektiğini söyledi.

İstanbul'da motosiklet ve scooter denetimi yapıldı

İstanbul'da motosiklet ve scooter denetimi yapıldı

AA / Metin Tokgöz - Son Dakika Haberleri
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