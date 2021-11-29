İstanbul'da motosiklet ve elektrikli scooter kullanmak yasaklandı mı?

İSTANBUL (Haberler.com) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün yurdun pek çok bölgesinde hayatı felç eden fırtınaların ardından yarın için de uyarılarını sıraladı. 30 Kasım Salı günü için 9 il için sarı, 58 il için ise turuncu uyarı verildi. Vatandaşlardan kuvvetli rüzgar ve fırtınanın oluşturabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, motosiklet ve elektrikli scooter kullanımı ile ilgili yeni bir karar açıkladı.

İSTANBUL'DA MOTOSİKLET VE ELEKTRİKLİ SCOOTER KULLANIMI YASAKLANDI MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twiitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da hayatı olumsuz etkileyen lodos ve fırtına nedeniyle, trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için bugün 23.00'ten yarın 18.00'e kadar motokuryelik yapılmayacak, motosiklet ve elektrikli scooterlar kullanılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

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