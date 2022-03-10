Son dakika haberleri... İstanbul'da motosiklet hırsızlığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Son dakika haberleri... İstanbul'da motosiklet hırsızlığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

AA - Alptekin Soykan - Güncel
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Edinilen son dakika haberine göre İstanbul Çekmeköy'de düzenlenen motosiklet hırsızlığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul Çekmeköy'de düzenlenen motosiklet hırsızlığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı.

Aydınlar Mahallesi'nde gece saatlerinde bir motosikletin çalınması olayını soruşturan polis ekipleri, motosiklet alım satımı yapan iş yeri sahibinin ihbarını değerlendirerek A.K'yi evinde gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada şasi sorgulamasında çalıntı olduğu tespit edilen motosiklet bulundu.

A.K'nin motosikleti borcu karşılığında İ.N.D. ve M.D'den aldığını söylemesi üzerine bu kişilerin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Şüpheliler, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı, evlerinde yapılan aramada çalıntı olduğu değerlendirilen parçalanmış motosiklet, 3 elektrikli bisiklet ve 2 bisiklet ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılardan İ.N.D. adlı kadın serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Son dakika haberleri... İstanbul'da motosiklet hırsızlığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İstanbul'da motosiklet hırsızlığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İstanbul'da motosiklet hırsızlığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Son dakika haberleri... İstanbul'da motosiklet hırsızlığı operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

AA / Alptekin Soykan - Güncel

İstanbul, Bisiklet, Polis, Güncel, Haberler

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