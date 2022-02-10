Son Dakika | Motoru yanan servis minibüsünü itfaiye söndürdü
AA, Metin Tokgöz - Güncel
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Son dakika haberleri: İstanbul'un Maltepe ilçesinde park halindeyken motoru yanan servis minibüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.
MALTEPE, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Maltepe ilçesinde park halindeyken motoru yanan servis minibüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Zümrütevler Mahallesi, Altın Tabak Sokak'ta park halindeki 34 LAL 384 plakalı servis minibüsünün motoru, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.
Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen minibüste büyük çapta hasar oluştu.