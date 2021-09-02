İSTANBUL'DA MOTORCULAR FİDAN BAĞIŞI İÇİN SÜRDÜ
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İSTANBUL'DA MOTORCULAR FİDAN BAĞIŞI İÇİN SÜRDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da motorcular, 6 yıldır düzenlendikleri ve gelirini hayvan barınaklarına bağışladıkları motosiklet turunu bu yıl orman yangınlarında zarar gören alanları yeniden ağaçlandırmak için gerçekleştirdi.

İSTANBUL'da motorcular, 6 yıldır düzenlendikleri ve gelirini hayvan barınaklarına bağışladıkları motosiklet turunu bu yıl orman yangınlarında zarar gören alanları yeniden ağaçlandırmak için gerçekleştirdi. Yaklaşık 250 motorcu katıldığı tur, Kemerburgaz'dan başladı, Maslak'ta sonlandı.

Hells Angels Motosiklet Kulübü öncülüğünde toplanan yaklaşık 250 motorcu, geçtiğimiz pazar günü 10.30'dan 17.00'ye kadar devam eden ve geliri fidan bağışı için kullanılacak bir organizasyon gerçekleştirdi. Geleneksel olarak yapılan ve geliri hayvan barınaklarına bağışlanan 'Poker Run' sürüşü, bu yıl 'Yeşil Vatan' yararına yapıldı. Kemerburgaz'da toplanan motorcular, kortej halinde Göktürk ve İstinye'de sürüş yaptı. Ardından da Maslak'ta sürüşü sonlandırdı. Burada yapılan toplantının ardından yanan ormanlık alanlar için bağış toplandı. Gelirin fidan olarak bağışlanacağı sürüşte orman yangınlarına dikkat çekildi.

Grup adına açıklama yapan Hells Angels Motosiklet Kulübü üyesi Kürşat Noyan Kara, "Sürüşe yaklaşık 250 motor katıldı; fakat etkinlik sonrasında yaptığımız toplantıya yaklaşık 600 kişi bekliyoruz. Etkinlikte 5 noktamız vardı. Kemerburgaz'da başlayıp Maslak'ta bitti. Aslında böyle bir sürüşe İstanbul alışık. Biz bunu aşağı yukarı 6 yıldır yapıyoruz. Sadece pandemi döneminde atladık. Pandemi olmasa 7'ncisi olacaktı. Artık İstanbul motor camiası Amerikan arabaları camiası buna oldukça aşina. Şimdiye kadar hep hayvan barınakları yararına yapmıştık ama bu sene yangınlarda kaybettiğimiz alanların yeşillendirilmesi için yapıyoruz. Harcanan her kuruşta bir fidan dikmeyi planlıyoruz" dedi.

İSTANBUL'DA MOTORCULAR FİDAN BAĞIŞI İÇİN SÜRDÜ
İSTANBUL'DA MOTORCULAR FİDAN BAĞIŞI İÇİN SÜRDÜ
İSTANBUL'DA MOTORCULAR FİDAN BAĞIŞI İÇİN SÜRDÜ
İSTANBUL'DA MOTORCULAR FİDAN BAĞIŞI İÇİN SÜRDÜ
İSTANBUL'DA MOTORCULAR FİDAN BAĞIŞI İÇİN SÜRDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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