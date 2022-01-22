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İstanbul'da motor kısmından duman çıkan metrobüs tahliye edildi

İstanbul'da motor kısmından duman çıkan metrobüs tahliye edildi
AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde motor kısmından duman çıkan metrobüsün yolcuları tahliye edildi.

ZEYTİNBURNU, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde motor kısmından duman çıkan metrobüsün yolcuları tahliye edildi.

Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü istikametine seyir halindeki metrobüsün motor kısmından, Cevizlibağ Metrobüs Durağı'na geldiği sırada dumanlar çıkmaya başladı.

İçeriye duman dolması üzerine aracı durağa yanaştıran sürücü, yolcuları indirdi.

Belediye ekiplerinin müdahale ettiği metrobüs, daha sonra parka çekildi.

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

Zincirlikuyu, Zeytinburnu, Metrobüs, İstanbul, Güncel, Haber

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