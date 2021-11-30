Motokuryeler, motosiklet ve scooterlara yönelik denetim yapıldı

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, hava muhalefeti nedeniyle saat 18.00'e kadar trafiğe çıkmaları yasaklanan başta motokuryelik hizmete veren araçlar olmak üzere motosiklet ve elektrikli scooterlara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Beşiktaş Dolmabahçe Meydanı, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu-Avrupa yönü Beylerbeyi katılım, Aksaray Valide Sultan Camisi önü ve Bağdat Caddesi Şaşkın Bakkal ışıklarda kurulan kontrol noktalarında, sivil trafik polis ekiplerinin de desteğiyle denetim yapıldı.

Denetimler kapsamında yasağa uymayan sürücüler hakkında tutanak düzenlenirken, motosikletler de çekici yardımıyla otoparka çekildi.

Polis, sürücülere otoparka çekilen motosikletlerini saat 18.00'den sonra alabileceklerini söyledi.

Öte yandan bazı sürücüler, mecbur kaldıkları için trafiğe çıktıklarını, havanın güzel olduğunu ve yasaklardan haberler inin olmadığını söyleyerek kendilerini savundu.