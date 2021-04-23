İstanbul'da minikler 23 Nisan coşkusunu evlerini süsleyerek yaşadı
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İstanbul'da minikler 23 Nisan coşkusunu evlerini süsleyerek yaşadı

İstanbul'da minikler 23 Nisan coşkusunu evlerini süsleyerek yaşadı
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'daki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlerine taşıdı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'daki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu evlerine taşıdı.

Salgın tedbirleri nedeniyle sokağa çıkamayan İstanbullu minikler, bu 23 Nisan'ı evlerinde geçirdi. Çocuklar, odalarını ve balkonlarını Türk bayrakları, Atatürk posterleri ve balonlarla süsledi.

23 Nisan marşlarıyla bayram coşkusunu yaşayan çocukların evlerindeki kutlama ve süslemelere ilişkin fotoğraf ve görüntüler de aileleri tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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