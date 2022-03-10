İstanbul'da minibüste çıkan yangın söndürüldü
AA - İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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İstanbul Bakırköy'de trafik ışıklarında bekleyen minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
İSTANBUL (AA) - İstanbul Bakırköy'de trafik ışıklarında bekleyen minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Uğur Mumcu Bulvarı'nda trafik ışıklarında bekleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FU 2630 plakalı minibüsün arka kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücünün bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Yangın nedeniyle minibüsün yanındaki otomobilde de hasar oluştu.
Kimsenin yaralanmadığı olayda minibüs kullanılamaz hale geldi.
AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel