İstanbul'da minibüslere yüzde 20, taksilere yüzde 25 zam

28.08.2019 09:00

İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan zamla taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi-bindi 10 liradan 13 liraya, kilometre başı ücret ise 2,5 liradan 3,10 liraya yükseldi.



İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile taksi ücretlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin uzun süredir görüşme halinde olduklarını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle