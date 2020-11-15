Minibüs devrildi: 2 yaralı
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Minibüs devrildi: 2 yaralı

15.11.2020 01:59 | Son Güncelleme: 15.11.2020 02:05

TEM Otoyolu'nun Başakşehir bölümünde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu'nun Başakşehir bölümünde minibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 BM 627 plakalı minibüs, TEM Otoyolu'nun Edirne istikametinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan zeminde devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüsten çıkarılan iki yaralı sağlık personelinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Minibüs devrildi: 2 yaralı
Minibüs devrildi: 2 yaralı
Minibüs devrildi: 2 yaralı
Minibüs devrildi: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Burak Mehmetefendioğlu

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