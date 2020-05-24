İstanbul'da meydanlar ve yollar boş kaldı
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İstanbul'da meydanlar ve yollar boş kaldı

Korona virüs (COVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı süresince 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor.

İstanbul'da meydanlar ve yollar boş kaldı
24.05.2020 07:25 | Son Güncelleme: 24.05.2020 07:28

Korona virüs (COVİD-19) salgını ile mücadele kapsamında Ramazan Bayramı süresince 81 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. İstanbul'da her bayram yoğunluğun yaşandığı Eminönü Meydanı ve E-5 Karayolu boş kaldı.

Yaklaşık 3 aydan beri Türkiye'de etkili olan Korona virüs (COVİD-19) salgını nedeniyle bu yıl Ramazan Bayramı geçmiş yıllarda olduğu gibi kutlanamadı. Buruk ve sessiz bir bayram havasının yaşandığı bugünde İstanbul sessizliğe büründü.

Dolup taşan meydanlar, yollar boş kaldı

Geçtiğimiz yıllarda her bayram sabahı dolu olan meydanlar ve yollar bu defa boş kaldı. İstanbul'un önemli meydanlarından olan Eminönü Meydanı ve E-5 Karayolu boş kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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