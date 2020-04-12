İstanbul'da meydanlar kuşlara kaldı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İstanbul'da meydanlar kuşlara kaldı - Haberler
Bahçelievler, İstanbul, DHA, Güncel

İstanbul'da meydanlar kuşlara kaldı

İstanbul'da meydanlar kuşlara kaldıİSTANBUL, (DHA) - İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.

12.04.2020 19:25 | Son Güncelleme: 12.04.2020 19:27
İstanbul'da meydanlar kuşlara kaldı

İstanbul'da meydanlar kuşlara kaldı

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul'da yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boşaldı.Kent merkezindeki meydanları ise kuşlar doldurdu.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirmesinin ardından kentlerde insan ve araç yoğunluğu görülmezken, şehir meydanı kuşlara kaldı.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından kent meydanları, caddeler ve sokaklar boş kaldı. Sessizliğe bürünen Bahçelievler'de de yasaktan muaf olanların dışında kimse dışarıya çıkmadı. İlçenin en işlek yerlerinden olan Şirinevler Meydanı da yasağın ardından boş kaldı.

Yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını unutmayan Bahçelievler Belediyesi veterinerlik birimi ekipleri de meydanı mesken tutan güvercinleri beslemeyi ihmal etmedi. Koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için ilçenin belli noktalarında bulunan beslenme odaklarına mama dağıtımı gerçekleştiriliyor.

'TEDAVİ HİZMETİMİZ VE MAMA DAĞITIMIMIZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEK'

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır; 'Sokak hayvanları için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu çalışmalar, ihtiyaç doğrultusunda tedavi ve kışın da özellikle kuru mama şeklinde yapılıyordu. İçişleri Bakanlığımızın yayımladığı genelge doğrultusunda, sokak hayvanlarımız özellikle korona virüs salgını koşullarında aç kalmasın, yaşamlarını idame ettirebilsin diye bu çalışmalarımıza daha fazla özen gösteriyoruz. Ayrıca, ilçe genelinde tedaviye ihtiyacı olan sokak hayvanlarını iki ayrı kliniğimizde tedavi etmeye devam ediyoruz. Gıda ihtiyacı olan hayvanlar için Bahçelievler'in 11 mahallesinde belirlenen 300'den fazla noktaya mama bırakıyoruz. Belediyemizle sürekli irtibatlı olan hayvan sever komşularımızın desteği ile mama dağıtımlarımız bu süreçte de devam edecek' diye konuştu.

Mama dağıtımı, Bahçelievler'in çeşitli noktalarına daha önce yerleştirilen 150 kedi kulübesi ve 50'ye yakın köpek kulübesinin yanı sıra 200'e yakın beslenme noktasına yapılıyor. İlçenin çeşitli cami önleri ve meydanlarında kümelenen güvercinler de bu kapsamda unutulmuyor.

Sokak hayvanlarının aç kalmaması için haftalık olarak yaklaşık 500 kilo kedi, 150 kilo köpek maması, 50 kilo kuşyemi kullanılıyor. Sokağa çıkma yasağı 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta bu gece saat 00.00'da sona erecek.

İstanbul'da meydanlar kuşlara kaldı

Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Bakan Soylu'dan 'Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?' sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Televizyondan cemaatle namaz kılmaz caiz mi? Diyanet açıklık getirdi Haberler
Televizyondan cemaatle namaz kılmaz caiz mi? Diyanet açıklık getirdi
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına 'Hayatımı kurtardınız' teşekkürü
İngiltere Başbakanı Johnson'dan sağlık çalışanlarına "Hayatımı kurtardınız" teşekkürü
Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaatı havadan görüntülendi
Atatürk Havalimanı'na yapılan hastanenin inşaatı havadan görüntülendi
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Ankaragücü'nün eski oyuncusu Rothen: Mbappe, Real Madrid'e gidecek
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
Rüştü Reçber'den videolu mesaj: Devletimizin koymuş olduğu kurallara uyalım
18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı
18 yaşındaki genç kız, eski sevgilisinin evini taşlayıp annesini bıçakladı
Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı
Muş Varto'da yaralı ele geçirilen PKK'lı teröristin koronavirüs testi pozitif çıktı
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Beşiktaş 2. Başkanı Adnan Dalgakıran'dan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi
Shane Larkin'in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
Dünya henüz mevcut olanını yenememişken bilim insanları, yarasalarda 6 yeni koronavirüs keşfetti
İzmir polisi, 'Babam sokağa çıkamıyor' diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi
İzmir polisi, "Babam sokağa çıkamıyor" diyen 7 yaşındaki çocuğun isteğini gerçekleştirdi
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Sumudica'dan koronavirüs sözleri: Bana Çinliler Aralık ayında bulaştırdı
Yabancı uyruklu şahsın 'Türkçe bilmiyorum' yalanı tutmayınca cezadan kaçamadı
Yabancı uyruklu şahsın "Türkçe bilmiyorum" yalanı tutmayınca cezadan kaçamadı
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm
Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber: Basit bir grip olduğunu düşündüm
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Yunan basınından Türkiye'ye akılalmaz suçlama: Koronavirüslü göçmenleri Yunanistan'a göndermeyi planlıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu ile yeni dönem başlıyor
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye, IMF ile anlaştı' iddialarına canlı yayında yanıt verdi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, IMF ile anlaştı" iddialarına canlı yayında yanıt...
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Galatasaray'ın yıldızı Mariano, ayrılmak istiyor
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Galatasaray'ın eski oyuncusu Rigobert Song karantinaya alındı
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Bu görüntü uzmanları çok kızdırdı: Bakan Koca'nın bir aylık emeği, 1 gecede heba oldu
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Türkiye'de WhatsApp yazışmalarının denetleneceği iddiasına internet hukuku uzmanı yanıt verdi
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Boris Johnson Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Polat Dilan Çıtak Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk İngiltere Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: İstanbul'da meydanlar kuşlara kaldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 19:37:24. #1.15#
title