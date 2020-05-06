İstanbul'da meydanlar boş kalırken sahiller yoğunlaştı
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İstanbul'da meydanlar boş kalırken sahiller yoğunlaştı

İstanbul'da meydanlar boş kalırken sahiller yoğunlaştı
06.05.2020 13:34 | Son Güncelleme: 06.05.2020 13:34

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı ilçelerde "Evde Kal" çağrılarına uyulduğu, bazı ilçelerde ise araç trafiği ile cadde ve sokaklardaki insan sayısında artış olduğu görüldü.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında bazı ilçelerde "Evde Kal" çağrılarına uyulduğu, bazı ilçelerde ise araç trafiği ile cadde ve sokaklardaki insan sayısında artış olduğu görüldü.

Avrupa Yakası'nda yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği noktalardan Tarihi Yarımada'daki meydanlar boş kaldı.

Eyüpsultan ve Beyazıt meydanları ile Sarayburnu sahili, Kapalıçarşı çevresi, Saraçhane Parkı sakinliğini korudu.

Eminönü'nde gıda satışı yapılan yerlerde alışveriş yapan vatandaşlara, polis ekipleri drone kullanarak sosyal mesafe uyarıları yaptı.

Eminönü'ndeki Kadıköy ve Üsküdar vapur iskelelerinde ise herhangi bir yoğunluk oluşmadı.

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne sessizlik hakim olurken, meydanda belediye ekipleri çalışma yürütüyor, güvenlik güçleri de denetim yapıyor.

Anadolu Yakası'nda sahillerde yoğunluk

Anadolu Yakası'nda D-100 Karayolu'nda yer yer akıcı trafik yoğunluğu oluştu.

Bazı vatandaşların uyarıları dikkate almayarak, Suadiye ve Bostancı'da sahilde yürüyüşe çıktığı, bisiklete bindiği görüldü.

Boğa Heykeli'nin bulunduğu meydanın yanı sıra İskele Meydanı, minibüs yolu ve Bağdat Caddesi'ndeki araç trafiğinde ve insan yoğunluğunda artış gözlendi.

Sakinliğin hakim olduğu Üsküdar sahilinde de bazı vatandaşların yürüyüş yaptığı görüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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