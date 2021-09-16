İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı - Haberler
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İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
İstanbul'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı

İstanbul Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

İstanbul Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yeni Riva Yolu'ndan Riva istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 JJ 69 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

Aydemir Cenefe Viyadüğü'nün refüjüne çarpıp havalanan otomobil, karşı yönden gelen 34 MSD 58 plakalı otomobilin üzerine düştü ve ardından takla atarak savruldu.

Üzerine araç düşen 34 MSD 58 plakalı otomobil de refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Daha sonra savrulan araç, bariyerlere çarparak durdu.

Araçlarda sıkışarak ağır yaralanan 6 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı. Yaralılardan ikisi olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, cesetler de Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza nedeniyle Kavcık istikameti trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin yolu açma çalışmaları sürüyor.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri
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