14.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:14

İstanbul'da meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray arasında metro seferleri yapılamıyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler yapılamıyor. Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA