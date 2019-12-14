İstanbul'da meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray arasında metro seferleri...
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İstanbul'da meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray arasında metro seferleri...

İstanbul'da meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray arasında metro seferleri yapılamıyor.

14.12.2019 13:10 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:14
İstanbul'da meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray arasında metro seferleri...

'da meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray arasında metro seferleri yapılamıyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler yapılamıyor. Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" denildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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