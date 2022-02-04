İstanbul'da metrobüste tartıştığı iki kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, metrobüste tartıştığı 2 kişiyi bıçakla yaraladığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Gökay A, "basit yaralama" suçundan tutuklandı.

Metrobüste yolculuk yaparken tartıştığı Murat K. ve amcası Mustafa K'yi bıçakla yaralayan Gökay A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğe gönderildi.

Hakimlik ifadesinde bir otelde teknik servis elemanı olarak çalıştığını, gece 00.00'da mesaisinin bitmesinin ardından metrobüse bindiğini anlatan şüpheli, bir kadının "Yine bana bakıyorsun" diye söylendiği erkekle münakaşaya başladığını, erkeğin ayağa kalkarak kadının üzerine yürümesi ve küfür etmesi üzerine kendisinin tepki gösterdiğini belirtti.

Bu kişinin kendisine de küfür ettiğini, amcasının da yumruk attığını ve arbede yaşadıklarını ifade eden şüpheli, bu sırada bıçağını çıkarttığını ancak kullanmadığını, boşluğa savurduğu bıçağı saplama amacının olmadığını, arbede yaşanırken zaten polislerin de olay yerine geldiğini anlattı.

Şüphelinin avukatı da müvekkilinin olayda kadını korumak istediğini, arbede sırasında da kendisini korumak amacıyla hareket ettiğini söyledi.

Hakimlik, Gökay A'nın "basit yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Önceki gece yaşanan olayda yaralanan Murat K. ve Mustafa K'nin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.