İstanbul'da metrobüslerde kod yerine son istasyonun adı yazılacak
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İstanbul'da metrobüslerde kod yerine son istasyonun adı yazılacak

22.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 22.01.2021 13:04
İstanbul'da metrobüslerde kod yerine son istasyonun adı yazılacak

İstanbul'da, yeni planlamayla sefer sayıları arttırılan metrobüs hattında, hat numaralarından kaynaklı karışıklığı önlemek için otobüslerin tabelasında yer alan kodlar yerine, gidilecek son istasyonun isminin yazılması uygulamasına 26 Ocak'ta başlanacak.

İstanbul'da, yeni planlamayla sefer sayıları arttırılan metrobüs hattında, hat numaralarından kaynaklı karışıklığı önlemek için otobüslerin tabelasında yer alan kodlar yerine, gidilecek son istasyonun isminin yazılması uygulamasına 26 Ocak'ta başlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) yapılan açıklamaya göre, kentte ulaşımın ana aksı haline gelen 44 istasyonlu metrobüs hattının seferlerinde ve otobüslerin tabelalarında güncelleme yapıldı.

İETT Genel Müdürlüğü, hattaki aktarmaları azaltmaya yönelik bir çalışma da yürüttü. Yapılan yeni sefer planlamasıyla günlük katedilen mesafe 18 bin kilometre artırıldı.

Aktarma noktalarında hat numaralarından kaynaklı karışıklığı önlemek ve işleyişi hızlandırmak için tabelalarda da güncelleme yapılması kararı alındı.

Metrobüs hattını kullanan yolcuların en çok tercih ettiği 34AS ve 34BZ kodları artık kullanılmayacak. Tabelalarda 34AS, 34G, 34Z, 34BZ gibi kodlar yerine metrobüs aracının gideceği son istasyonun adı yazılacak.

26 Ocak'ta başlayacak uygulamayla metrobüslerin tabelalarında Beylikdüzü, Avcılar, Cevizlibağ, Bayrampaşa, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yazıları yerini alacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Rakipoğlu

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