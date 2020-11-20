İstanbul'da metrobüs manzarası yine değişmedi
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İstanbul'da metrobüs manzarası yine değişmedi

20.11.2020 17:57 | Son Güncelleme: 20.11.2020 18:22
İstanbul'da metrobüs manzarası yine değişmedi

İstanbul'da metrobüs manzarası yine değişmedi İstanbul'da kısıtlama öncesi metrobüs ve trafikte yoğunluk oluştu İstanbul'da, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında başlayacak olan kısıtlama öncesi, son mesai saatinde trafik ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

İstanbul'da metrobüs manzarası yine değişmedi

İstanbul'da kısıtlama öncesi metrobüs ve trafikte yoğunluk oluştu

İSTANBUL - İstanbul'da, korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında başlayacak olan kısıtlama öncesi, son mesai saatinde trafik ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Metrobüse binecek olan vatandaşların sosyal mesafe kullarına uymadığı gözlendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz Salı günü yapılan kabine toplantısının ardından korona virüse karşı alınacak yeni tedbirleri açıklamıştı. Toplantı sonrası açıklanan tedbirler, bugün saat 20.00 itibariyle uygulanmaya başlayacak. İstanbul'da korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanacak olan kısıtlamalara saatler kala metrobüs duraklarında ve trafikte yoğunluk oluştu. Kısıtlama öncesi evine erken gitmek isteyen sürücüler trafikte yoğunluk oluştururken, yer yer trafiğin durma noktasına geldiği gözlendi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasında ise saat 17.30 itibariyle trafik yoğunluğunun yüzde 62 olduğu görüldü.

Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

Toplu taşıma kullanan vatandaşlar ise metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu. Yoğunluğun oluştuğu Cevizlibağ'da tramvaydan metrobüse aktarma yapan vatandaşların sosyal mesafeye dikkat etmediği kameralara yansıdı. Vatandaşların metrobüs beklerken de sosyal mesafe kurallarını hiçe saydığı gözlendi.

İstanbul'da metrobüs manzarası yine değişmedi
İstanbul'da metrobüs manzarası yine değişmedi
İstanbul'da metrobüs manzarası yine değişmedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEDENİ TOPALOĞLU

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