İstanbul'da metrobüs kazasında 7 kişi hafif yaralandı

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 metrobüsün çarpışması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Beylikdüzü yönüne seyir halindeki metrobüse, Haramidere Sanayi Durağı'nda arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada, 7 kişi hafif yaralanırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Metrobüslerin yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.