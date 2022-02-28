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İstanbul'da metrobüs kazasında 7 kişi hafif yaralandı

AA, Halis Akyıldız - Güncel
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İstanbul'da metrobüs kazasında 7 kişi hafif yaralandı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 metrobüsün çarpışması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 metrobüsün çarpışması sonucu 7 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Beylikdüzü yönüne seyir halindeki metrobüse, Haramidere Sanayi Durağı'nda arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Kazada, 7 kişi hafif yaralanırken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan yaralıların tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Metrobüslerin yoldan kaldırılmasının ardından seferler normale döndü.

AA / Halis Akyıldız - Güncel

Beylikdüzü, Esenyurt, Metrobüs, İstanbul, Güncel, Haberler

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