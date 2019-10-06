İstanbul'da metrobüs kazası

İstanbul'da metrobüs kazası

Halıcıoğlu'nda, Avcılar yönüne seyreden metrobüsün önündeki başka bir metrobüse çarpması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

06.10.2019 10:14
İstanbul'da metrobüs kazası

Halıcıoğlu'nda, Avcılar yönüne seyreden metrobüsün önündeki başka bir metrobüse çarpması sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İstanbul'da, Avcılar yönüne devam eden metrobüs, Halıcıoğlu durağına yanaşırken önünde bekleyen metrobüse çarptı.

Kaza sonucu 3 kişi hafif şekilde yaralanırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, seferler normale döndü.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et