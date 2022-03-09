İstanbul'da metro, tramvay ve füniküler sefer saatleri uzatıldı - Haberler

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İstanbul'da metro, tramvay ve füniküler sefer saatleri uzatıldı

AA - Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel
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İstanbul'da metro, tramvay ve füniküler sefer saatleri uzatıldı

İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 13 Mart Pazar gününe kadar metro, füniküler ve tramvay hatlarında bazı seferler saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 13 Mart Pazar gününe kadar metro, füniküler ve tramvay hatlarında bazı seferler saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

Metro İstanbul'un Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle 9 Mart Çarşamba gününden, 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

AA / Lale Bildirici Büyükkarakaya - Güncel

İstanbul, Tramvay, Metro, kar, Güncel, Haberler

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