İSTANBUL'DA METRO SEFERLERİNDE AKSAMA
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı, Atatürk havalimanı istikametinde teknik bir arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.
14.03.2020 19:05 | Son Güncelleme: 14.03.2020 19:05
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı, Atatürk havalimanı istikametinde teknik bir arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında, havalimanı istikametinde teknik bir arızadan dolayı seferlerde aksamalar yaşanıyor. Metro seferleri, Yenikapı-Bakırköy arasında yapılırken, Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında, İETT otobüsleri ücretsiz hizmet veriyor. Arızayı gidermek için çalışmalar devam ediyor.
Görüntü Dökümü: ---------------Bakırköy metro durağıDurağın içinden görüntüDurakta bekleyen vatandaşlarGenel ve detay
- İstanbul
Kaynak: DHA