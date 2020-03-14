İSTANBUL'DA METRO SEFERLERİNDE AKSAMA Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı, Atatürk havalimanı istikametinde teknik bir arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattı, Atatürk havalimanı istikametinde teknik bir arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşanıyor.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında, havalimanı istikametinde teknik bir arızadan dolayı seferlerde aksamalar yaşanıyor. Metro seferleri, Yenikapı-Bakırköy arasında yapılırken, Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında, İETT otobüsleri ücretsiz hizmet veriyor. Arızayı gidermek için çalışmalar devam ediyor.

Görüntü Dökümü: ---------------Bakırköy metro durağıDurağın içinden görüntüDurakta bekleyen vatandaşlarGenel ve detay

- İstanbul

Kaynak: DHA