İstanbul'da metro seferlerinde aksama
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İstanbul'da metro seferlerinde aksama

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı hattındaki arıza, metro seferlerinde aksamaya neden oldu.

14.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:54
İstanbul'da metro seferlerinde aksama

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı hattındaki arıza, metro seferlerinde aksamaya neden oldu.

Metro 'un resmi Twitter hesabında yer alan duyuruya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamıyor.

Kaynak: AA
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