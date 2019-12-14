İstanbul'da metro seferlerinde aksama

14.12.2019 12:54 | Son Güncelleme: 14.12.2019 12:54

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı hattındaki arıza, metro seferlerinde aksamaya neden oldu.

Metro İstanbul'un resmi Twitter hesabında yer alan duyuruya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında sefer yapılamıyor.

Kaynak: AA