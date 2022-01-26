İstanbul'da metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı - Haberler
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İstanbul'da metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı

AA, Muhammed Gencebay Gür - Güncel
İstanbul'da metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı

İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da hava muhalefeti nedeniyle metro seferleri saat 02.00'ye kadar uzatıldı.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Hava muhalefeti nedeniyle seferlerimiz 02.00'ye kadar uzatılmıştır. Saat 00.00 itibarıyla M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda 30 dakika aralıklarla seferlerimiz devam edecektir." denildi.

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

İstanbul, Medya, Metro, Güncel, Haber

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