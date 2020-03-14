İstanbul'da metro seferleri normale döndü Atatürk Havalimanı metro hattı, Atatürk havalimanı istikametinde, teknik bir arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşandı.

YENİKAPI-Atatürk Havalimanı metro hattı, Atatürk havalimanı istikametinde, teknik bir arıza sebebiyle seferlerde aksamalar yaşandı. Arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hattında, havalimanı istikametinde teknik bir arızadan dolayı seferlerde aksamalar yaşandı. Metro seferleri, Yenikapı-Bakırköy arasında yapılırken, Bakırköy-Atatürk Havalimanı istasyonları arasında, İETT otobüsleri ücretsiz hizmet verdi. Yapılan çalışmalar sonucu arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

- İstanbul

Kaynak: DHA