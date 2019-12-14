İstanbul'da metro seferleri normale döndü
Teknik arıza nedeniyle bir süre yapılamayan Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında seferler normale döndü.
14.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 14.12.2019 18:46
Teknik arıza nedeniyle bir süre yapılamayan Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında seferler normale döndü.
Metro İstanbul'un Twitter hesabında yer alan duyuruya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro seferleri arızanın giderilmesinin ardından tekrar başladı.
Kaynak: AA