İstanbul'da metro neden kapalı? Mecidiyeköy Osmanbey metro istasyonları kapalı mı? Metro isyonu neden kapalı?
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İstanbul'da metro neden kapalı? Mecidiyeköy Osmanbey metro istasyonları kapalı mı? Metro isyonu neden kapalı?

Bugün sabah saatlerinde Mecidiyeköy metro istasyonunda tatsız bir olay gerçekleşti. Mecidiyeköy Osmanbey istasyonu kapalı mı? Mecidiyeköy Osmanbey istasyonu ne zaman açılır? Mecidiyeköy Osmanbey metro istasyonu neden kapalı?

İstanbul'da metro neden kapalı? Mecidiyeköy Osmanbey metro istasyonları kapalı mı? Metro isyonu neden kapalı?
17.09.2020 11:06 | Son Güncelleme: 17.09.2020 11:14

Bugün Şişli-Mecidiyeköy metro istasyonları kapatıldı. Peki, Mecidiyeköy-Osmanbey metro istasyonlarıneden kapatıldı? Mecidiyeköy Osmanbet metro istasyonu ne zaman açılır?

MECİDİYEKÖY OSMANBEY METRO İSTASYONU NEDEN KAPATILDI?

erkek bir şahıs raylara atlayarak intihar teşebbüsünde bulundu. Metro seferleri durdurulduğu olayda, itfaiye ekipleri tarafından raylardan çıkartılan ve ayağının koptuğu belirlenen şahıs, sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

MECİDİYEKÖY OSMANBEY METRO İSTASYONLARI NE ZAMAN AÇILIR?

Kapatılan Mecidiyeköy Osmanbey metro istasyonları bugün sabah saatlerinde kullanıma kapatıldı. Öte yandan Metroİstanbul'dan yapılan açıklamada, "M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattı Mecidiyeköy/Şişli istasyonunda bir vatandaşımızın intihar girişiminde bulunması nedeniyle Osmanbey-Levent istasyonları arasında hizmet verilememektedir. Mecidiyeköy/Şişli ve Gayrettepe istasyonları işletmeye kapatılmıştır" denildi. Ne zaman açılacağı konusunda herhangi bir bilgi verilmedi.

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