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İstanbul'da metro hattındaki arıza yoğunluğa neden oldu

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel
İstanbul'da metro hattındaki arıza yoğunluğa neden oldu

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.

Yenikapı- Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.

Alınan bilgiye göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile M1B Yenikapı-Kirazlı hattındaki arızadan dolayı seferlerin bir süre sadece Sağmalcılar-Ataköy/Sağmalcılar-Kirazlı arasında yapılması nedeniyle vatandaşlar istasyonlarda beklemek zorunda kaldı.

İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştuğu görülürken, bazı yolcular farklı ulaşım araçlarına yöneldi.

Metro seferleri bir süre sonra normale döndü.

İstanbul'da metro hattındaki arıza yoğunluğa neden oldu

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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