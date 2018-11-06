İstanbul'da Mest Eden Sonbahar Manzarası

Sonbaharın gelmesiyle İstanbul Boğazı sırtlarında bulunan ağaçlar rengarenk hallere büründü.

Sonbahar ile birlikte Boğaz ve çevresi doğal güzellikleri ile ilgi odağı oldu. Kasım ayının ilk haftasının yaşandığı İstanbul'da yapraklarını dökmeye başlayan ağaçlar rengarenk görüntüler oluşturdu. Sarı, yeşil ve kırmızının her tonunun göründüğü ağaçların manzarası mest etti. Doğanın bu eşsiz manzarasını fırsat bilen vatandaşlar ise parklarda gezerek fotoğraf çekti.

(İHA)