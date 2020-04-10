İstanbul'da meslek liselerinde maske üretimi
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İstanbul, Güncel

İstanbul'da meslek liselerinde maske üretimi

İstanbul'daki meslek liselerinde üretilen 100 bin 50 adet maske İstanbul Valiliğinin koordinasyonuyla 39 ilçe kaymakamlığına ücretsiz olarak ulaştırıldı.

10.04.2020 08:55 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:55
İstanbul'da meslek liselerinde maske üretimi

İstanbul'daki meslek liselerinde üretilen 100 bin 50 adet maske İstanbul Valiliğinin koordinasyonuyla 39 ilçe kaymakamlığına ücretsiz olarak ulaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığının, korona virüs tedbirleri kapsamında Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerindeki üretim kapasitesini harekete geçirmiş, bu kapsamda da temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçilmişti. Korona virüs salgınına karşı sağlık çalışanları canlarını ortaya koyarak mücadele ederken, onların ihtiyacı olan cerrahi maske, tek kullanımlık önlük ve tulumların önemli bir kısmı meslek liselerinin atölyelerinde üretiliyor.

EN FAZLA ÜRETİMİ İSTANBUL'DAKİ MESLEK LİSELERİ YAPTI

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde şu ana kadar yüzbinlerce maske üretildi ve dağıtımı valilikler koordinesiyle ilçe kaymakamlıkların dağıtıldı. En fazla üretimi ise İstanbul yaptı. Milli Eğitim Bakanlığımızın koordinasyonunda maske üretimi için gerekli adımları atan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bağlı mesleki ve teknik eğitim kurumlarında yoğun ve seri şekilde üretim yapıyor.

100 BİN 50 ADET MASKE KAYMAKAMLIKLARA ULAŞTIRILDI

İstanbul'daki meslek liselerinin özverisi ile üretilen 100 bin 50 adet maske İstanbul Valiliğinin koordinasyonu ile 39 ilçe kaymakamlığına ücretsiz olarak ulaştırıldı. Maske üretimi ve dağıtımının artarak dayanışmayla devam ettiğini belirten İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "İstanbul'da Valiliğimizle koordineli şekilde ihtiyaç duyulan noktalara maskeleri ulaştırıyoruz. Üreten meslek liselerimiz bu süreçte tüm kapasitesiyle milletimizin yanında yer aldı. Güzel, sağlıklı ve umutlu günlerin geleceğine dair inancımızla birlikte mesleki eğitimi daha fazla güçlendirmek için heyecanımız da arttı. Okullarımızda fedakarca gayret gösteren mesleki eğitim öğretmenlerimize, okul yöneticilerimize ve bu heyecanın, bu çabanın parçası olan herkese en içten şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

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