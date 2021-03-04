İstanbul'da mesai saatleri değişti; toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı
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İstanbul'da mesai saatleri değişti; toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı

04.03.2021 10:11 | Son Güncelleme: 04.03.2021 10:20
İstanbul'da mesai saatleri değişti; toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı

KONTROLLÜ normalleşme sürecinin başlamasıyla İstanbul'da mesai saatlerinde yeni düzenleme yapıldı, toplu taşıma araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı.

KONTROLLÜ normalleşme sürecinin başlamasıyla İstanbul'da mesai saatlerinde yeni düzenleme yapıldı,  toplu taşıma araçlarında sabah saatlerinde yoğunluk yaşandı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin son toplantısında alınan karar uyarınca İstanbul'da kamu kurum ve kuruluşlarında mesai saatleri 2  Mart tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değiştirildi. Genel olarak bütün kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce saat 10.00'da başlayan mesaiye 09.00'dan itibaren başlanması kararlaştırıldı. Bu karar ile birlikte özel sektörde çalışanların da hemen hemen aynı saatlerde işe başlaması toplu taşıma araçlarında ve İstanbul trafiğinde yoğunluğa neden oldu. D-100 Karayolunda Beylikdüzü-Avcılar-Küçükçekmece hattında gün ağarmadan büyük araç yoğunluğu görülürken, metrobüs ve metrolarda da sırt sırta yolculuk yapılmaya başlandı. Ara istasyondan hareket sayısının azaltılması ile Beylikdüzü'nden Avcılar'a gelen metrobüslerde yoğunluk saat 09.00'a kadar sürdü. Bağcılar'daki Kirazlı-Yenikapı ve Yenikapı-Atatürk Havalimanı metro hatlarında yolcular özellikle metrobüs aktarma noktalarına kadar sırt sırta yolculuk yapmak zorunda kalırken 'Sosyal mesafe' kuralı da uygulanamadı.


İstanbul'da mesai saatleri değişti; toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı
İstanbul'da mesai saatleri değişti; toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı
İstanbul'da mesai saatleri değişti; toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı
İstanbul'da mesai saatleri değişti; toplu taşıma araçlarında yoğunluk yaşandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş

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