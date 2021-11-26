İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da, mesai saatinin sona ermesiyle trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kentte iş çıkış saatinde özellikle TEM otoyolu ile D-100 kara yolunda ve bazı bağlantı noktalarında yoğunluk arttı.

Akşam saatlerinde işlerinden dönen vatandaşların da katılımıyla toplu taşıma araçları kalabalıklaştı. Metrobüs ve tramvay duraklarında yoğunluk gözleniyor.

Avrupa Yakası'nda Mecidiyeköy'de, D-100 kara yolu ve TEM otoyolu bağlantı yollarında trafik zaman zaman durma noktasına geliyor.

TEM otoyolu Seyrantepe mevkisinde çift yönlü başlayan yoğunluk, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişine kadar devam ediyor.

Beyoğlu'nda Karaköy'den başlayan trafik, Ortaköy'e kadar yoğunluk oluşturuyor.

D-100 kara yolu Edirne istikametinde Avcılar-Beylikdüzü arasında trafikte akış ağır ilerlerken, bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nde trafik yoğunluğu gözlemlendi.

Hadımköy ve Haramidere'den TEM otoyolu bağlantı yolunda trafik akışı yavaşlıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametindeki trafik yoğunluğu Avrasya Tüneli çıkışından başlayarak Maltepe Köprüsü'ne, Kadıköy yönündeki trafik yoğunluğu ise Kartal Köprüsü'nden başlayarak Göztepe'ye ulaşıyor.

TEM otoyolu Edirne istikametinde Çamlıca'dan başlayan trafik yoğunluğu Dudullu'ya kadar uzanıyor. Elmalı mevkisiyle Bostancı arasında da trafik sıkışıklığı yaşanırken, Şile yolunda Ümraniye mevkisinde iki yönlü trafik akışı yavaşlıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) mobil uygulamasına göre, saat 18.45 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 74.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Tansel Parlak - Son Dakika Haberleri

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