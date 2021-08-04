Mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu

İstanbul'da, mesai bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da, mesai bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kentte iş çıkış saatinde özellikle TEM Otoyolu ile D-100 Karayolunda ve bazı bağlantı noktalarında yoğunluk arttı.

D-100 Karayolu Edirne istikametinde Cevizlibağ ve Florya mevkilerinde, Basınekspres Yolu, TEM Otoyolu ve Mahmutbey gişeleri ile bağlantı yollarında trafik yavaş ilerliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa'dan Anadolu'ya geçişte trafik yoğunluğu arttı.

Bazı metro, tramvay ve metrobüs duraklarında da yolcu yoğunluğu gözleniyor.

Kentin Anadolu Yakası'nda TEM Ümraniye ile Çamlıca mevkisinde trafiğin arttığı görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mobil uygulamasına göre saat 18.15 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 65 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş