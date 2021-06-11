Mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu
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Mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu

Mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu
Anadolu Ajansı / Zafer Arslan - Haberler | Güncel

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde, haftanın son iş günü mesai bitiminde yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme sürecinde, haftanın son iş günü mesai bitiminde yoğunluk yaşanıyor.

Kentte iş çıkış saatinde özellikle TEM Otoyolu ile D-100 Karayolunda ve bazı bağlantı noktalarında yoğunluk arttı.

D-100 Karayolu Edirne istikametinde Avcılar girişi, Haramidere kavşağı ile Ankara istikametinde Sefaköy, Şirinevler ile Cevizlibağ mevkilerinde, Basınekspres Yolu, TEM Otoyolu ve Mahmutbey gişeleri ile bağlantı yollarında trafik yavaş ilerliyor.

Şirinevler, Yenibosna ile Cevizlibağ metro ve tramvay duraklarında yolcu yoğunluğu gözleniyor.

Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 Göztepe, Üsküdar, Bostancı, Kadıköy, Pendik, Kartal, Ümraniye, Beylerbeyi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü ve köprü bağlantı yollarında da trafiğin arttığı görülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi mobil uygulamasına göre saat 18.45 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 63 olarak ölçüldü.

Mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu
Mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu
Mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Arslan

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