İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu
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İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu

İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu
Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme süreciyle haftanın üçüncü iş günü mesai bitiminde yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamındaki kademeli normalleşme süreciyle haftanın üçüncü iş günü mesai bitiminde yoğunluk yaşanıyor.

Kentte iş çıkış saatinde özellikle TEM ve D100 karayolunda ve bazı bağlantı noktalarında yoğunluk yaşanıyor. Duraklardaki yolcu yoğunluğu ise bu saatler itibarıyla normal seyrinde devam ediyor.

Beyoğlu'nda da akıcı bir trafik yoğunluğu görülüyor.

D-100 karayolu Edirne istikametinde Avcılar girişi, Haramidere kavşağı ile Ankara istikametinde Sefaköy, Şirinevler ile Cevizlibağ mevkilerinde aralıklı olarak, Basınekspres Yolu, TEM Otoyolu, Mahmutbey gişeleri ile bağlantı yollarında trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Şirinevler, Yenibosna ve Cevizlibağ metro ve tramvay duraklarında yolcu yoğunluğu gözleniyor.

Kentin Anadolu Yakası'nda D-100 Göztepe, Üsküdar, Bostancı, Kadıköy, Pendik, Kartal, Ümraniye, Beylerbeyi ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönü ve köprü bağlantı yollarında trafik yoğun akıcı.

Trafik, TEM Çamlıca, Samandıra kavşağı, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri ile Kuzey Marmara Otoyolu'nda açık seyrediyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 20.20 itibarıyla kentteki trafik yoğunluğu yüzde 29 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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