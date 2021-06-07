İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu
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İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu

İstanbul'da mesai saatinin bitimiyle trafikte yoğunluk oluştu
Anadolu Ajansı / Güç Gönel - Haberler | Güncel

İstanbul'da kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş günü mesai bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da kademeli normalleşme sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından haftanın ilk iş günü mesai bitiminde trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Kentte iş çıkış saatinde özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Anadolu-Avrupa geçişlerinde, D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun her iki yakasındaki farklı noktalarda araç yoğunluğu oluştu.

Haftanın ilk iş gününde mesainin bitmesiyle evlerine gitmek için toplu taşıma araçlarını kullanmak isteyen vatandaşlar da duraklarda yoğunluğa neden oldu.

Öte yandan İBB'nin mobil uygulamasına göre trafik yoğunluğu saat 18.18 itibarıyla yüzde 58 olarak ölçüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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