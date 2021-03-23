İstanbul'da mesai bitiminde trafikte son durum
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İstanbul'da mesai bitiminde trafikte son durum

23.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:00
İstanbul'da mesai bitiminde trafikte son durum

İSTANBUL'da mesai bitiminde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.

İSTANBUL'da mesai bitiminde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.

Cevizlibağ Metrobüs Durağı'ndaki kalabalıkta sosyal mesafe karalı hiçe sayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 17.50 itibariyle yüzde 64'e ulaştı.


- İstanbul
İstanbul'da mesai bitiminde trafikte son durum
İstanbul'da mesai bitiminde trafikte son durum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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