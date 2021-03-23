İstanbul'da mesai bitiminde trafikte son durum
23.03.2021 17:53 | Son Güncelleme: 23.03.2021 18:00
İSTANBUL'da mesai bitiminde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.
İSTANBUL'da mesai bitiminde toplu ulaşım araçları ve trafikte yoğunluk yaşanıyor.
- İstanbul
Cevizlibağ Metrobüs Durağı'ndaki kalabalıkta sosyal mesafe karalı hiçe sayılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Trafik Yoğunluk Haritası verilerine göre, İstanbul'da trafik yoğunluğu saat 17.50 itibariyle yüzde 64'e ulaştı.
- İstanbul
Kaynak: Demirören Haber Ajansı