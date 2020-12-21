İstanbul'da mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 67'ye çıktı
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İstanbul'da mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 67'ye çıktı

21.12.2020 19:01 | Son Güncelleme: 21.12.2020 19:25

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası haftanın ilk günü mesai bitimi ile birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 67 seviyelerine yükseldi.

Türkiye genelinde hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası haftanın ilk günü mesai bitimi ile birlikte trafikte yoğunluk yaşanırken, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 67 seviyelerine yükseldi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde cuma günü başlayan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası haftanın ilk günü mesai bitimi ile birlikte akşam trafiğinde yoğunluk yaşandı. Bazı noktalarda adeta trafik durma noktasına gelirken, uzun araç kuyrukları oluştu. E5 karayolu Ankara ve Edirne istikametinde de trafiğin yoğun olduğu görüldü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi verilerine göre trafik yoğunluğu saat 18.30 itibarıyla yüzde 67 seviyelerine yükseldi.

(İHA)

İstanbul'da mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 67'ye çıktı
İstanbul'da mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 67'ye çıktı
İstanbul'da mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 67'ye çıktı
İstanbul'da mesai bitiminde trafik yoğunluğu yüzde 67'ye çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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