Son dakika haberi... 4 ilde "usulsüz sağlık raporu" düzenleyen suç örgütüne operasyon düzenlendi
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Son dakika haberi... 4 ilde "usulsüz sağlık raporu" düzenleyen suç örgütüne operasyon düzenlendi

09.10.2020 15:43 | Son Güncelleme: 09.10.2020 16:43

Son dakika gündem haberine göre İstanbul merkezli 4 ilde, para karşılığı sahte ve usulsüz yollarla engelli sagˆlık kurulu raporu ve askerligˆe elveris¸sizlik raporu du¨zenlenmesine ilişkin gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalandı.

İstanbul merkezli 4 ilde, para karşılığı sahte ve usulsüz yollarla engelli sagˆlık kurulu raporu ve askerligˆe elveris¸sizlik raporu du¨zenlenmesine ilişkin gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 37 şüpheli yakalandı.

I·stanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suc¸larla Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ekipleri, "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik", "askerlikten kurtulmak ic¸in hile yapmak", "suc¸ is¸lemek amacıyla örgu¨t kurmak ve örgu¨te üye olmak" suçlarına yönelik yaptığı çalışmalarda, para karşılığı raporlarda usulsüzlük yapan şüphelileri tespit etti.

Yaklaşık bir yıl teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, sahte ve usulsu¨z yollarla engelli sagˆlık kurulu raporu ve askerligˆe elveris¸sizlik raporu du¨zenlenmesine yönelik I·stanbul merkezli Konya, Sivas ve Antalya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonda, kamuyu 735 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen 44 şüpheliden 37'si gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu arada, bazı kişilerin aldıkları sağlık raporlarını kaymakamlık yardımlarında ve erken emeklilik için kullandığı öğrenildi.

Son dakika haberi... 4 ilde 'usulsüz sağlık raporu' düzenleyen suç örgütüne operasyon düzenlendi
Son dakika haberi... 4 ilde 'usulsüz sağlık raporu' düzenleyen suç örgütüne operasyon düzenlendi
Son dakika haberi... 4 ilde 'usulsüz sağlık raporu' düzenleyen suç örgütüne operasyon düzenlendi
Son dakika haberi... 4 ilde 'usulsüz sağlık raporu' düzenleyen suç örgütüne operasyon düzenlendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Hatipoğlu

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