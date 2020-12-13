İstanbul'da merak uyandıran polis konvoyu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İstanbul'da merak uyandıran polis konvoyu

13.12.2020 15:35 | Son Güncelleme: 13.12.2020 15:41

İstanbul'da merak uyandıran polis konvoyu Sirenler çalarak Taksim Meydanı'na gelen konvoyun ardından kısa film çekimi çıktı Kısıtlama nedeniyle boş olan yollarda sirenler çalan polis konvoyu merak uyandırdı İstanbul'da onlarca polis aracının, emniyetin arşiv çekimi için sirenler çalarak...

İstanbul'da merak uyandıran polis konvoyu

Sirenler çalarak Taksim Meydanı'na gelen konvoyun ardından kısa film çekimi çıktı

Kısıtlama nedeniyle boş olan yollarda sirenler çalan polis konvoyu merak uyandırdı

İSTANBUL - İstanbul'da onlarca polis aracının, emniyetin arşiv çekimi için sirenler çalarak ilerlemesi renkli görüntülere yol açtı. Aralarında zırhlı araçların da bulunduğu onlarca aracın Taksim Meydanı'na geldiğini gören çevrede bulunan az sayıda kişi meraklı bakışlarla araçları izledi.

İstanbul'da kısıtlama nedeniyle boş olan yollarda polis araçlarının siren sesleri yankılandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden yola çıkan onlarca polis aracı, konvoy halinde Taksim Meydanı'na geldi. Aralarında zırhlı araçların da bulunduğu konvoyun sirenler çalarak son sürat ilerlemesini çevrede bulunan az sayıdaki kişi meraklı gözlerle izledi.

Merak uyandıran polis geçişinin, emniyet arşivi için çekilen kısa film nedeniyle olduğu öğrenildi. Kısıtlama nedeniyle boş olan yollarda çekilen kısa film çekiminin tamamlanmasının ardından polis araçları Taksim Meydanı'ndan ayrıldı. Öte yandan polis araçlarının Taksim Meydanı'na gelişini meraklı bakışlarla izleyen az sayıdaki vatandaş ve turistlerin de bu anları cep telefonu ile görüntüledikleri görüldü.

İstanbul'da merak uyandıran polis konvoyu
İstanbul'da merak uyandıran polis konvoyu
İstanbul'da merak uyandıran polis konvoyu
İstanbul'da merak uyandıran polis konvoyu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRE BABA

İlgili Haberler

(Havadan fotoğraflarla) Taksim Meydanı'da merak uyandıran siren sesleri
(Havadan fotoğraflarla) Taksim Meydanı'da merak uyandıran siren sesleri
Suriye'ye 'Kardeşlik üşümesin' konvoyu
Suriye'ye 'Kardeşlik üşümesin' konvoyu
'Merak, en önemli öğrenme motivasyonudur'
"Merak, en önemli öğrenme motivasyonudur"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Cem Yılmaz Cemal Hünal Yıldız Tilbe
Spor Pierre Webo Fatih Terim Samet Aybaba Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Tbmm Bakan Aralık Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İstanbul'da merak uyandıran polis konvoyu - İstanbul
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 15:41:52. #1.14#
title