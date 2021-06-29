İSTANBUL'DA MEDYA VE AİLE DEĞERLERİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
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İSTANBUL'DA MEDYA VE AİLE DEĞERLERİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUl'da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kültür ve Turizm ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları iş birliğiyle Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı düzenlendi.

İSTANBUl'da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kültür ve Turizm ile Aile ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları iş birliğiyle Medya ve Aile Değerleri Çalıştayı düzenlendi.

Sarıyer'de bir otelde düzenlenen çalıştaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Ebubekir Şahin ve çok sayıda medya temsilcisi katıldı. Çalıştayda çocukların ve gençlerin ruhsal ve fiziksel gelişimlerini olumsuz etkileyebilecek zararlı medya içeriklerine karşı alınan ve alınacak önlemler ile yeni medya teknolojilerinin Türk aile yapısı üzerine etkileri konuşuldu. Çalıştay basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

İSTANBUL'DA MEDYA VE AİLE DEĞERLERİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
İSTANBUL'DA MEDYA VE AİLE DEĞERLERİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
İSTANBUL'DA MEDYA VE AİLE DEĞERLERİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
İSTANBUL'DA MEDYA VE AİLE DEĞERLERİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
İSTANBUL'DA MEDYA VE AİLE DEĞERLERİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ
İSTANBUL'DA MEDYA VE AİLE DEĞERLERİ ÇALIŞTAYI DÜZENLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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