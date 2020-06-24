İstanbul'da, Mayıs ayında 7 bin 640 konut satıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İstanbul'da, Mayıs ayında 7 bin 640 konut satıldı

Konut satışları Nisan ayına göre yüzde 25 artarken, bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 55,8 azaldı. Bir önceki yıla göre, sıfır konut satışları yüzde 65,4, ikinci elde ise yüzde 48,7 azalış kaydedildi.

İstanbul'da, Mayıs ayında 7 bin 640 konut satıldı
24.06.2020 09:28 | Son Güncelleme: 24.06.2020 09:32

Mayıs ayında, toplam konut satışları içerisinde ipotekli konutların payı yüzde 33,6 oldu. Bir önceki yıla göre konut satışı en fazla düşen ilçe Zeytinburnu olurken, hiçbir ilçede artış görülmedi. Nisan ayına göre ise sadece altı ilçede konut satışları azaldı. Hem İstanbul'da hem de Türkiye'de konut fiyatları yükselirken, yabancılara satılan toplam konutların yüzde 49'u İstanbul'da gerçekleşti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, İstanbul'a ilişkin konut piyasalarının değerlendirildiği Haziran 2020 Konut Piyasası İstanbul Ekonomi Bülteni'ni yayınladı. Mayıs ayında gerçekleşen işlemler, rakamlara şöyle yansıdı:

Mayıs ayında konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 55,8 azalırken, Nisan ayına göre yüzde 25 arttı

İstanbul'da 2020 Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışları yüzde 55,8 azalarak 7 bin 640; Türkiye'de yüzde 44,6 azalarak 50 bin 936 olarak gerçekleşti. Toplam konut satışları içinde İstanbul'un payı bir önceki yılın aynı ayına göre azalarak yüzde 15 oldu. Bir önceki aya göre baktığımızda ise İstanbul'da satılan toplam konut sayısı yüzde 25 arttı.

Bir önceki yıla göre, sıfır konut satışları yüzde 65,4 azaldı

Mayıs ayında, 2 bin 546 sıfır konut, 5 bin 94 ikinci el konut satıldı. Konut satışlarının yüzde 33,3'ü sıfır konut, yüzde 66,7'si ise ikinci el konut satışı oldu. Sıfır konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 65,4, ikinci elde ise yüzde 48,7 azaldı. İstanbul'da bir önceki aya göre ise satılan sıfır konut sayısı yüzde 25,9 artarken, satılan ikinci el konut sayısı yüzde 24,5 arttı.

Mayıs ayında 2 bin 570 konut ipotekli olarak satıldı

Mayıs ayında konut kredisi kullanılarak 2 bin 570 konut satın alındı. Konut kredisi ile alınan konutların toplam konut satışları içindeki payı ise bir önceki yıla göre artarken, Nisan ayına göre azalarak yüzde 33,6 olarak gerçekleşti.

Konut satışı en fazla düşen ilçe, Zeytinburnu

Covid 19 salgını sonrası Mayıs ayında konut satışlarındaki en yüksek azalış oranı bir önceki yıl aynı aya göre bakıldığında Avrupa yakasında yüzde 81 ile Zeytinburnu'nda; Anadolu yakasında ise yüzde 70 ile Ataşehir 'de yaşandı. Satışların düşmesinin etkilerinin en az yaşandığı ilçeler ise Beylikdüzü, Çekmeköy ve Pendik oldu.Mayıs ayında bir önceki aya göre bakıldığında ise sadece altı ilçede satışlar azalırken diğer tüm ilçelerde satışlar arttı. Nisan ayına göre satışların en çok arttığı ilçeler ise sırasıyla; Beşiktaş, Beylikdüzü ve Beykoz oldu.

Yabancılara yapılan konut satışları yüzde 75,6 azaldı

Mayıs ayında, Türkiye'de yabancılara yapılan konut satışlarının yüzde 49,2'si İstanbul'da gerçekleşti. Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yabancılara yapılan konut satışları yüzde 75,6 azalarak 423 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki aya göre ise yüzde 13,1 arttı.

Konut fiyatları hem İstanbul'da hem de Türkiye'de arttı

2020 Nisan ayında ortalama konut metrekare fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 13,5, Mart ayına göre ise yüzde 0,6 artarak 5 bin 256 TL olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde de ortalama konut metrekare fiyatları artarak 3 bin 143 TL'yu ulaştı.

Kaynak: Bültenler

Güncel Manşet

Haberler

Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı Haber
Rıza Kayaalp, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Spor Muşavirliği'ne atandı
İmamoğlu, muhabirin 'tedbir' sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin Haber
İmamoğlu, muhabirin "tedbir" sorusuna sert çıktı: 20-25 yıldır almayanlara bu soruyu sorabilirsin
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu Haber
Başhekim, kadın doktoru ilaç ve alkolle bayıltarak defalarca cinsel istismarda bulundu
Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Uşak'ta yolcu otobüsü ile kamyonun çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 18 kişi yaralandı
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı Haber
Oyuncu Cenan Adıgüzel'le ayrılan Bahar Şahin, rol arkadaşı Ozan Dolunay ile öpüşürken yakalandı
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti Haber
Bakan Albayrak, marketten aldığı tartının altındaki yazıya isyan etti
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Survivor 2020'de büyük finale günler kala elenen isim belli oldu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu
Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada 1 kahraman askerimiz şehit oldu
Son Dakika: Yüksekova'da yaşanan çatışmada 1 kahraman askerimiz şehit oldu
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Diyarbakır'da koronavirüs testi için hastaneye giden işçiler işten çıkarıldı
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Konya'daki fuhuşun şifresi ortaya çıktı: Apartmanda elektrik var
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
Koronavirüs salgınında yoğun bakımdaki hasta sayısı son 1 ayın en yüksek seviyesinde
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Kuyumcu, 300 milyon TL'lik vurgun yapıp ortadan kayboldu
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
Sel felaketi sonrası Ekrem İmamoğlu'ndan ilk açıklama: Bölgedeki altyapı sorununu bu yaz çözeceğiz
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Borcunu ödemek için çağırdığı iki kardeşe pusu kurup kurşun yağdırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 üniversiteye yeni rektör atadı
ABD'den dezenfektan açıklaması: Metanol içeren el dezenfektanını kullanmayın
ABD'den dezenfektan açıklaması: Metanol içeren el dezenfektanını kullanmayın
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor
Annesi telef olan danayı Aktolgalı isimli at emziriyor
Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz
Prof. Dr. Orhan Şen: Bu sene süper hücre yağışlarını görmeye devam edeceğiz
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Beyaz Saray'ın önündeki Andrew Jackson heykeli göstericiler tarafından yıkılmak istendi
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Oyuncu Sinan Çalışkanoğlu, Güldür Güldür'den ayrıldı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Acun Ilıcalı, Survivor 2020'nin final tarihi ve yerini paylaştı
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Genç hemşire, 6. kattaki evinin penceresinden atlayarak yaşamına son verdi
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
Belçika'da Lamborghini ticareti yapan aile, 320 bin euroluk yardım alınca hukuksal süreç başlatıldı
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
Baro başkanlarınca istifası istenen Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu: İstifamı gerektirecek bir durum yok
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Gümüşhane'de çileklerini türkü dinleterek üreten çiftçi taleplere yetişemiyor
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Maskesiz gezen kadın, kendini uyaran polis memurunu isyan ettirdi
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Donald Trump Devlet Bahçeli Adnan Menderes Fahrettin Koca
Magazin Ebru Gündeş Aleyna Tilki Safiye Soyman Kerimcan Durmaz
Spor Falcao Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Sel Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: İstanbul'da, Mayıs ayında 7 bin 640 konut satıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.6.2020 09:33:09. #1.14#
title