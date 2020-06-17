İstanbul'da maske takmak zorunlu hale geldi
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İstanbul'da maske takmak zorunlu hale geldi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

İstanbul'da maske takmak zorunlu hale geldi
17.06.2020 23:37 | Son Güncelleme: 17.06.2020 23:41

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

İstanbul Valiliğinden maske takma zorunluluğuyla ilgili yapılan açıklamada, "Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından pandemi (salgın) ilan edilen ve ülkemizde salgın riski olan korona virüs (COVID-19) hastalığının en temel özelliğinin; fiziksel temas, hava yolu vb. yollarla çok hızlı bulaşması ve enfekte insan sayısının çok hızlı artması olduğu, salgının yayılmasını engellemenin en etkili yolunun sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonun mutlak şekilde sağlaması olduğu, aksi hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin artması sonucu vatandaşların hayatlarını kaybetme riski ile toplum sağlığı ve kamu düzeninin bozulmasına sebep olacağı gerekçesi ve Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda;

1. Kamu kurumları ve özel sektör iş yerlerinin kapalı alanları ile toplu ulaşım araçlarında maske takılması zorunluluğu kararlarımıza ilaveten, ilimizde sokağa çıkan her vatandaşın açık alanlarda da ağız ve burunu kapatacak şekilde, usulüne uygun maske takmasının zorunlu olması,

2. Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın yukarıda belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararları alınmıştır" denildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı maskeli emoji paylaşımıyla megakentte maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurarak, "Değerli İstanbullular, sağlığınız için İstanbul'da açık alanlarda maske takmak artık zorunlu" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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