İstanbul'da maske takmak zorunlu hale geldi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.
17.06.2020 23:13 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:21
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açık alanlarda maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımla megakentte maske takmanın zorunlu hale getirildiğini duyurdu. Vali Yerlikaya maskeli emojiyi kullanarak yaptığı paylaşımında, "Değerli İstanbullular, sağlığınız için İstanbul'da açık alanlarda maske takmak artık zorunlu" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Kaynak: İHA