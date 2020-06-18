İSTANBUL'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU BAŞLADI (1)
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İSTANBUL'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU BAŞLADI (1)

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

İSTANBUL'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU BAŞLADI (1)
18.06.2020 08:22 | Son Güncelleme: 18.06.2020 08:36
Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yeni kararın ilk sabahında vatandaşların çoğunun kurala uyarken kimi vatandaşların ise yasağa uymadığı görüldü. 

İstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ilk sabahında vatandaşların çoğunluğunun bu kurala uyduğu görüldü. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar maske takmayarak açık alanlara çıkmaya devam etti. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne gelen maskesiz vatandaşların görüntülendiklerini fark edince yollarını değiştirmesi dikkat çekti. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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