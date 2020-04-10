İstanbul'da market ve fırın kuyruğundaki vatandaşlar birbirine girdi
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İstanbul, 3. Sayfa

İstanbul'da market ve fırın kuyruğundaki vatandaşlar birbirine girdi

Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından market ve fırınların önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar sıra kavgası yüzünden tekme ve tokatlarla birbirlerine girdi.

10.04.2020 23:37 | Son Güncelleme: 10.04.2020 23:39
İstanbul'da market ve fırın kuyruğundaki vatandaşlar birbirine girdi

Sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından market ve fırınların önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar sıra kavgası yüzünden tekme ve tokatlarla birbirlerine girdi. Yaşanan kavgalar cep telefonu kameralarına yansıdı.

İçişleri Bakanlığınca 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içerisinde sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından İstanbul'da vatandaşlar açık market ve fırınlara akın etti. Bayrampaşa'da uzun kuyrukların oluştuğu market ve fırınların önündeki vatandaşlar sıra kavgası yüzünden birbirine girdi. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu kavga cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı. Vatandaşlar ise o anları izledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Haber Yorumları (1)
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