İstanbul'da market soygunlarına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı İstanbul'da market çalışanlarını silahla tehdit ederek gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da market çalışanlarını silahla tehdit ederek gasbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 5 Nisan'da Güngören, Silivri ve Küçükçekmece'de bazı market çalışanlarının gasbedilmesi olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin olay yerine geldiği aracın plakasını belirledi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan araç sahibi Ş.Y'nin "korsan taksi şoförü olduğunu ve olayları gerçekleştiren kişiyi tanıdığını" söylemesi üzerine, gasp zanlısı Tolunay D. Küçükçekmece'de yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyette 13 suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

Araç sahibi Ş.Y. emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Tolunay D. tutuklandı.

Bu arada, 5 Nisan'da 05.50 sıralarında Güngören'de bir akaryakıt istasyonunun marketine müşteri gibi gelen şüphelinin sigara istediği, ardından silahını çıkarıp kasadaki paraları aldığı ve market çalışanının korkup kaçtığı anlar güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Silivri Selimpaşa Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunun marketine 07.30 sıralarında gelen aynı şüphelinin markete silahla girdiği ve 600 lira gasbettiği anlar ile Küçükçekmece'deki bir marketten yapılan gasp da güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kaynak: AA