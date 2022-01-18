İstanbul'da mantar üretim tesisinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı - Haberler
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İstanbul'da mantar üretim tesisinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı

İstanbul'da mantar üretim tesisinde Hint keneviri yetiştiren 2 kişi tutuklandı
AA / Şükrü Gündüz - Haberler | Güncel

İstanbul Başakşehir'de atıl durumdaki mantar üretim tesisini Hint keneviri yetiştirmek için kullandığı belirlenen biri yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - İstanbul Başakşehir'de atıl durumdaki mantar üretim tesisini Hint keneviri yetiştirmek için kullandığı belirlenen biri yabancı uyruklu 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, bir istihbaratı değerlendiren Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir ilçesi Şahinbey Mahallesi'nde atıl durumdaki mantar üretim tesisine baskın düzenledi.

Jandarma ekipleri, binanın kapı, pencere ve çevresinin dışarıdan gözetlenemeyecek şekilde kapatılıp kamera sistemi kurulduğunu tespit etti.

Adreste yapılan aramada, hibrit tohumdan üretildiği tespit edilen 850 kök Hint keneviri, 3 kilogram esrar ve bitkilerin yetiştirilmesini sağlayan özel düzenekler ele geçirildi.

Operasyonda Hint kenevirini yetiştirdiği belirlenen M.T. ile bitki bakımı için uyuşturucu madde imalatında deneyimli olduğu belirtilen yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Zanlıların her türlü hava şartında üretimi devam ettirmek ve kısa sürede yüksek verim alabilmek için yüksek teknoloji havalandırma ve ışıklandırma sistemi de kurdukları tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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AA / Şükrü Gündüz - Son Dakika Haberleri

Hint Keneviri, Başakşehir, İstanbul, Mantar, Güncel, Haber

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